ارتفاع كبير لعدد قتلى تفجير وسط الصومال

قال علي جودلاوي حسين رئيس ولاية هيرشابيل الصومالية، اليوم الخميس، إن عدد قتلى تفجير مزدوج في وسط البلاد، أودى بحياة مرشحة للبرلمان أمس، ارتفع إلى 48 قتيلاً. وقال شهود وأقارب إن أمينة محمد لقيت حتفها في الهجوم الذي شنه انتحاري بمدينة بلدوين التي تبعد نحو 300 كيلومتر شمالي العاصمة مقديشو. وأضاف رئيس ولاية هيرشابيل، في بيان نُشر على فيسبوك "أودى الانفجاران بحياة 48 شخصاً من بينهم تجار ورجال دين ومسؤولون ومدنيون وأصابا 108 آخرين". وأردف "استهدف المفجر الانتحاري الأول المرشحة أمينة ومن معها. وعندما نُقل الضحايا إلى المستشفى، استهدفهم انتحاري بسيارة ملغومة". كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 30 شخصاً على الأقل في التفجير المزدوج. وقالت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي إنها وراء التفجيرين. وتُجري الصومال انتخابات برلمانية في عملية غير مباشرة ينتخب خلالها أعضاء غرفة البرلمان السفلى وعددهم 275 والذين ينتخبون بدورهم رئيساً جديداً للبلاد في وقت لم يُحدد بعد. وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إن أعمال القتل التي وقعت أمس الأربعاء تستهدف تعطيل الانتخابات. وتشير بيانات لجنة الانتخابات إلى أن 246 نائباً اختيروا إلى الآن قبل الموعد النهائي لإتمام الاقتراع في 15 أبريل المقبل.