الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب

أحمد شعبان (القاهرة)



شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، في أعمال الدورة الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجزائر ومشاركة وزراء الصحة العرب ومن يمثلونهم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وترأس وفد الدولة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بعضوية سعادة الدكتور حسين محمد عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، وسعادة ناصر خليفة البدور وكيل وزارة مساعد لشؤون العلاقات الخارجية والصحة، وبدر آل علي مدير مكتب معالي الوزير، وفضل سالم البادي الملحق الصحي.

وناقش مجلس وزراء الصحة العرب في اجتماعه عدداً من الموضوعات الصحية الهامة في مقدمتها التطورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد واستجابة الدول الأعضاء في التصدي للجائحة.

كما ناقش المجلس تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس، والاطلاع على أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين 54 في مارس 2021، و56 في مارس 2022.

كما استعرض المجلس عدداً من الاستراتيجيات الهامة لاعتمادها من قبل المجلس في هذه الدورة وهي: مشروع الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية، ومشروع الاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات كورونا، وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية.

وعرض المجلس للمبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية التي تم اتخاذ قرار بشأنها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 108 في 2 سبتمبر 2021.

كما ناقش المجلس الوزاري الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر أن يلقيها وزير الصحة الموريتاني أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف في مايو 2022، إلى جانب موضوعات توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات، وتفعيل اجتماع الهيئات العربية العليا للدواء والغذاء.

ومن الموضوعات التي تم مناقشتها أيضاً، المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، والوضع القانوني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية في ظل القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتبعيته لمجلس وزراء الصحة العرب.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن جائزة الطبيب العربي لعام 2022، وتكريم الأطباء الفائزين، والاستماع إلى التجارب الصحية الناجحة للدول العربية الأعضاء.

وناقش المجلس الوزاري، مبادرة إنشاء مركز عربي لمكافحة الأوبئة، والمركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، بالإضافة إلى مقترح وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء.

كما ناقش المجلس التعاون العربي الأميركي في المجال الصحي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأميركية، وذلك بمشاركة نائبة وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأميركية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ووجه وزير الصحة الجزائري الدكتور عبدالرحمن بن بوزيد، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، الدعوة لرؤساء الوفود في هذه الدورة، لدراسة المقترح المتمثل في إنشاء منظمة عربية متخصصة، تعنى بالأمور الصحية تحت مسمي منظمة الصحة العربية، مؤكداً أن الأمين العام للجامعة العربية يعتبر بأن إنشاء مثل هذه الهيئة، يشكل منصة مناسبة، للانطلاق العربي الجماعي، في تنسيق السياسات والارتقاء بالأداء في المجالات الصحية عموما.

وأكد بوزيد أن التفكير في إنشاء هذه المنظمة في ظل الظروف الصحية من جراء فيروس كورونا وما بعد هذا الوباء، أصبحت ضرورة لرعاية الصحة العامة في بلداننا والتكفل بالتنسيق في الوقاية والتعاون الصحي بشكل عام.

وأوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب خلال اجتماعه الحادي عشر والذي عقد على هامش أعمال الدورة 56 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بدفع الجهود العربية المشتركة نحو إقرار الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها داخل البلدان العربية.