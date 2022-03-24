«الناتو»: قمنا بتنشيط «عناصر الدفاع» النووية والكيماوية
أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج
24 مارس 2022 19:26
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن الحلف قام بتنشيط ما وصفه بـ "عناصر الدفاع" النووية والكيماوية وذلك لحماية الدول الأعضاء من آثار الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرج في أعقاب قمة غير عادية لزعماء الحلف: إن "قائدنا العسكري الأعلى... قام بتنشيط عناصر الدفاع الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي لحلف الناتو وإن الحلفاء يقومون بنشر دفاعات كيماوية وبيولوجية ونووية إضافية".