اليوم 10:01
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
«الناتو»: قمنا بتنشيط «عناصر الدفاع» النووية والكيماوية
أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج
24 مارس 2022 19:26

 أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي  (الناتو) ينس ستولتنبرج أن الحلف قام بتنشيط ما وصفه بـ "عناصر الدفاع"  النووية والكيماوية وذلك لحماية الدول الأعضاء من آثار الحرب الروسية في  أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج في أعقاب قمة غير عادية لزعماء الحلف: إن  "قائدنا  العسكري الأعلى... قام بتنشيط عناصر الدفاع الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي لحلف الناتو وإن الحلفاء يقومون بنشر دفاعات كيماوية  وبيولوجية ونووية إضافية".

وأضاف ستولتنبرج "ولهذا نقوم باتخاذ إجراءات لدعم أوكرانيا وللدفاع عن أنفسنا أيضا". 

المصدر: وكالات
حلف الأطلسي
قوات الحلف الأطلسي
الناتو
آخر الأخبار
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
الرياضي
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
اليوم 10:00
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:54
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©