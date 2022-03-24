لهذا.. وجه البابا فرانسيس نقداً لاذعاً لبعض الدول

انتقد البابا فرنسيس، اليوم الخميس، زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب بعض الدول الغربية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واصفاً ذلك بأنه "جنون". وفي كلمته الموجهة لتحالف مجموعات نسائية، قال البابا إنه يتعين تلمُّس سُبل جديدة لتحقيق توازن القوى في العالم. وأضاف بابا الفاتيكان أن الأزمة في أوكرانيا نتاج "منطق القوة القديم الذي لا يزال يهيمن على ما يسمى الجغرافيا السياسية".وأوضح أن الرد الحقيقي ليس زيادة الأسلحة ولا فرض المزيد من العقوبات. وقال البابا فرانسيس "شعرت بالحرج عندما قرأت أن مجموعة من الدول التزمت بإنفاق 2 بالمئة... من الناتج المحلي الإجمالي على شراء أسلحة في رد فعل على ما يحدث الآن. (هذا) جنون". ويستهدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقاً على الدفاع بنسبة اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة من أعضائه. ولم تتمكن دول كثيرة من تحقيق ذلك في السنوات القلائل الماضية.