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حاملة طائرات فرنسية ترسو قبالة اليونان
حاملة طائرات فرنسية ترسو قبالة اليونان
24 مارس 2022 18:56

 ذكرت وسائل إعلام يونانية اليوم الخميس أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول رست قبالة ميناء بيرايوس اليوناني.
وتظهر الصور الفوتوغرافية حاملة الطائرات وترافقها سفن فرنسية ويونانية في فاليرو باي بالقرب من الميناء.
ومنذ بداية الهجوم الروسي لأوكرانيا، تقوم شارل ديجول بدوريات في بحري أيجه والأيوني إلى شرق وغرب شبه جزيرة بيلوبونيز فيما تقوم طائراتها بمهمات استطلاعية على طول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البحر الأسود قبالة الساحل الأوكراني إلى بحر البلطيق في الشمال.
وقالت وزارة الدفاع اليونانية إن حاملة الطائرات والسفن المرافقة سوف تقضي عدداً من الأيام قبالة بيرايوس لإحياء اليوم الوطني اليوناني الذي يحل في 25 مارس.

 

المصدر: د ب أ
فرنسا
اليونان
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