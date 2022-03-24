عقوبات أميركية على النواب الروس وصناعة الدفاع

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الإجراءات تشمل 328 نائبا في الدوما (مجلس النواب الروسي) وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من "الشركات العامة الكبرى" في قطاع الدفاع.

وتشمل هذه العقوبات، بشكل خاص، تجميد أصول في الولايات المتحدة.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات اقتصادية على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: آ ف ب