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جونسون يقارن رئيس أوكرانيا بتشرشل
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
24 مارس 2022 18:14

قارن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحات له اليوم الخميس لمحطة "إل.بي.سي" اللندنية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني الأسبق الراحل ونستون تشرشل، الذي تزامنت ولايته مع الحرب العالمية الثانية. وقال جونسون للإذاعة: "أعتقد أن الرئيس زيلينسكي قد أثبت أنه قائد رائع لأبناء شعبه - لقد جمعهم وصار صوتهم"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا. كما قال عن زيلينسكي "إنه يعلم، كما قال تشرشل عن نفسه، أنه ربما لم يكن الأسد لكن الحظ حالفه لإطلاق الزئير". وأضاف جونسون: "الشعب الأوكراني هو الأسد، وقد عبر (زيلينسكي) عن إرادتهم وشعورهم بالتحدي".

المصدر: وكالات
بريطانيا
أوكرانيا
بوريس جونسون
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