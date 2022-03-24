اليوم 10:00
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
قصة صورة
المزيد
المبوب
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
عربي ودولي
بايدن يكشف عن قرارات جديدة لـ«الناتو» في شرق أوروبا
جو بايدن خلال زيارته لأوروبا
24 مارس 2022 18:09
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إن قادة حلف شمال الأطلسي وافقوا اليوم الخميس على تعزيز الدفاعات، خاصة في شرق أوروبا، وسينشرون أربع وحدات قتالية جديدة في سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا والمجر.
وأضاف بايدن خلال زيارته لأوروبا لبحث الهجوم الروسي على أوكرانيا، أن قادة الحلف سيضعون أيضاً خططاً لقوات وقدرات إضافية قبل قمتهم المقررة في يونيو.
المصدر: وكالات
جو بايدن
أوكرانيا
أميركا
أوروبا
الأكثر قراءة
عربي ودولي
فاوتشي يدلي بتصريحات مهمة عن سلالة كورونا الجديدة
21 مارس 2022
عربي ودولي
الصحة العالمية تدلي بتصريح عن النسخة الجديدة من أوميكرون
23 مارس 2022
دنيا
علماء يتوقعون سلالات جديدة خطيرة بعد "أوميكرون"
24 مارس 2022
آخر الأخبار
الرياضي
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
اليوم 10:00
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:54
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©