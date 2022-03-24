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بايدن يكشف عن قرارات جديدة لـ«الناتو» في شرق أوروبا
جو بايدن خلال زيارته لأوروبا
24 مارس 2022 18:09

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إن قادة حلف شمال الأطلسي وافقوا اليوم الخميس على تعزيز الدفاعات، خاصة في شرق أوروبا، وسينشرون أربع وحدات قتالية جديدة في سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا والمجر.

وأضاف بايدن خلال زيارته لأوروبا لبحث الهجوم الروسي على أوكرانيا، أن قادة الحلف سيضعون أيضاً خططاً لقوات وقدرات إضافية قبل قمتهم المقررة في يونيو.

المصدر: وكالات
جو بايدن
أوكرانيا
أميركا
أوروبا
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