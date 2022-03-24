الكرملين يرد على إشاعات بشأن وزير الدفاع

رد الكرملين، اليوم الخميس، على إشاعات بشأن وزير الدفاع سيرجي شويجو الذي لم يظهر علانية منذ أسابيع. ونفت الرئاسة الروسية الإشاعات بشأن مكان وجود شويجو وصحته. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "وزير الدفاع مشغول للغاية"، مضيفاً "من المفهوم بصورة كاملة" أن هذا ليس وقت الظهور الإعلامي. كانت وسائل الإعلام الروسية قد أعربت عن دهشتها بأن شويجو لم يظهر علناً منذ 11 مارس الجاري، في ظل تكهنات بشأن معاناته من مشاكل صحية محتملة تتعلق بالقلب. ونفى بيسكوف هذه التقارير، وطلب من الصحفيين التحدث مع وزارة الدفاع. يشار إلى أن العملية الروسية في أوكرانيا بدأت منذ شهر. ويقدم المتحدث باسم وزارة الدفاع تقارير يومية بشأن عمليات القوات الروسية، كما إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أدلى بعدة تصريحات عامة. وقد حضر بوتين، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمن القومي. ووفقا لبيسكوف، أحاط شويجو المجلس علما بشأن "تقدم العمليات الخاصة" في أوكرانيا.