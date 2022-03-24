اليوم 10:00
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
الكرملين يرد على إشاعات بشأن وزير الدفاع
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
24 مارس 2022 17:42

رد الكرملين، اليوم الخميس، على إشاعات بشأن وزير الدفاع سيرجي شويجو الذي لم يظهر علانية منذ أسابيع.
ونفت الرئاسة الروسية الإشاعات بشأن مكان وجود شويجو وصحته. 
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "وزير الدفاع مشغول للغاية"، مضيفاً "من المفهوم بصورة كاملة" أن هذا ليس وقت الظهور الإعلامي.
كانت وسائل الإعلام الروسية قد أعربت عن دهشتها بأن شويجو لم يظهر علناً منذ 11 مارس الجاري، في ظل تكهنات بشأن معاناته من مشاكل صحية محتملة تتعلق بالقلب.
ونفى بيسكوف هذه التقارير، وطلب من الصحفيين التحدث مع وزارة الدفاع.
يشار إلى أن العملية الروسية في أوكرانيا بدأت منذ شهر. ويقدم المتحدث باسم وزارة الدفاع تقارير يومية بشأن عمليات القوات الروسية، كما إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أدلى بعدة تصريحات عامة.
وقد حضر بوتين، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمن القومي. ووفقا لبيسكوف، أحاط شويجو المجلس علما بشأن "تقدم العمليات الخاصة" في أوكرانيا.

المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:54
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©