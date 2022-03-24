زيلينسكي يوجه طلباً مهماً إلى حلف الناتو

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، طلباً مهماً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وطلب زيلينسكي من الحلف الغربي تزويد بلاده بـ«مساعدة عسكرية من دون قيود» لكي تتمكّن من مواجهة العملية العسكرية الروسية. وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر على حسابه على تلغرام في وقت يجتمع فيه قادة الدول الأعضاء في حلف الناتو في قمة استثنائية في بروكسل: «من أجل إنقاذ الناس ومدننا، أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عسكرية من دون قيود». وشكر أعضاء التحالف العسكري الغربي على المعدات الدفاعية المقدمة حتى الآن، وناشدهم تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية. وتابع: «يمكنكم إعطاؤنا واحداً بالمئة من كلّ طائراتكم. واحداً بالمئة من دباباتكم. واحداً بالمئة!». واتهم زيلينسكي روسيا باستخدام القنابل الفوسفورية التي تنشر مسحوقاً يشتعل عند ملامسته للأكسجين ويسبب حروقاً شديدة. ولفت إلى أن «هذا الصباح (...) كان هناك قنابل فوسفورية. قُتل بالغون وقُتل أطفال مجدّداً».