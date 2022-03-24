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3 قمم غربية بمشاركة بايدن تحاصر روسيا
صورة جماعية لبايدن في بروكسل
24 مارس 2022 17:29

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل لحضور 3 قمم لحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، والتي ستركز على الأزمة والحرب في أوكرانيا.

ومن المرتقب أن توجه الدول الغربية تحذيراً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أن بلاده ستدفع تكاليف "مدمرة" للحرب في أوكرانيا خلال اجتماعات قمة اليوم لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وقبل انطلاقة قمة "الناتو" التي وصل إلى مقرها بايدن، قال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ: "علينا وضع خطط عسكرية لمواجهة التحديات الجديدة".

ويرى مراقبون أن هذه القمم، لا سيما قمة "الناتو" المنعقدة على وقع تنامي صراعات النفوذ والمجالات الحيوية بين الكتلة الأطلسية الغربية وروسيا الآن وربما غدا مع الصين، تحتم بلورة خطط وسياسات لهذه المرحلة الجديدة من الصراع بين كتل وقوى دولية كبرى.

المصدر: وكالات
روسيا
جو بايدن
روسيا وأوكرانيا
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