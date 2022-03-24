لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. رقم «صادم» عن أطفال أوكرانيا

نزح أكثر من نصف أطفال أوكرانيا من منازلهم منذ بداية الهجوم الروسي لبلادهم في 24 فبراير، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الخميس. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيان "أدّى شهر من الحرب في أوكرانيا إلى نزوح 4,3 مليون طفل - أكثر من نصف أطفال البلد الذي يُقدّر عددهم بـ7,5 مليون طفل"، موضحةً أن 1,8 مليون طفل تهجّروا من البلاد وأصبحوا لاجئين، و2,5 مليون طفل نزحوا داخل أوكرانيا. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل "تسببت الحرب بإحدى أسرع عمليات نزوح الأطفال على نطاق واسع منذ الحرب العالمية الثانية". وحذّرت من أن حدوث ذلك "قد يكون له تداعيات دائمة على الأجيال المقبلة". وأضافت "إن أمن الأطفال ورفاهيتهم وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية كلها مهددة من العنف المروع المستمر".

المصدر: آ ف ب