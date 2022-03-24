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في لهجة غير مسبوقة.. «مجموعة السبع» تحذر بوتين
بوتين
24 مارس 2022 16:06

تعتزم القوى الاقتصادية الكبرى في العالم تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية في حرب أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للانباء اليوم الخميس.

كما يعتزم قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أن يقولوا إنهم سيستمرون في فرض «عواقب وخيمة» على روسيا، من خلال التنفيذ الكامل للعقوبات التي فرضتها الدول بالفعل، بالإضافة إلى استعدادهم لتطبيق إجراءات إضافية.

وجاء في مسودة بيان مشترك - حصلت عليه وكالة «بلومبرج» - ويعتزم القادة إصداره اليوم الخميس: «نقوم بتكليف الوزراء المعنيين في مبادرة مركزة بمراقبة التنفيذ الكامل للعقوبات، وتنسيق ردود الفعل المتعلقة بالإجراءات المراوغة، التي تشمل معاملات الذهب من قبل البنك المركزي الروسي».

المصدر: وكالات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أوكرانيا
مجموعة السبع
روسيا وأوكرانيا
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