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ترامب «مذنب» بارتكاب مخالفات مالية
دونالد ترامب
24 مارس 2022 16:01
قال مدع استقال من تحقيق الشهر الماضي حول ممارسات دونالد ترامب التجارية، إن الرئيس السابق «ارتكب العديد من المخالفات» لا سيما الاحتيال المالي، حسبما جاء في رسالة استقالته التي نشرت الأربعاء.
واستقال مارك بوميرانتز الذي ترأس التحقيق الذي تجريه سلطات نيويورك في الشؤون المالية لترامب، في 23 فبراير إلى جانب كاري دان المدعي الآخر في القضية.
وجاء في رسالة بوميرانتز إنه استقال على خلفية قرار مدعي منطقة مانهاتن ألفين براغ، عدم المضي في ملاحقة الملياردير الجمهوري قضائياً.
وكتب في الرسالة التي نشر نصها بالكامل، إن القرار «يتعارض مع المصلحة العامة». وأضاف بوميرانتز أن «فريق التحقيق الذي يطال السيد ترامب، لا يساوره أي شك في أنه ارتكب مخالفات».
وكان التحقيق ينظر فيما إذا كان ترامب قد ضخم عن طريق الاحتيال قيمة العديد من الأصول لضمان الحصول على قروض ثم قلل قيمتها لخفض الضرائب.
وأطلق سلف براغ المدعي سايروس فانس التحقيق، قبل أن ينتقل إلى براغ مع توليه منصب مدعي مانهاتن في يناير الماضي. عندما استقال دان وبوميرانتز الشهر الماضي قال المتحدث باسم براغ إن التحقيق «يتواصل».
المصدر: وكالات
دونالد ترامب أميركا
دونالد ترامب
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