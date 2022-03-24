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موسكو: القوات الروسية تسيطر على إزيوم الأوكرانية
أضرار خلفتها العملية الروسية في خاركيف
24 مارس 2022 14:24

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيجور كوناشينكوف في موسكو إن القوات الروسية " سيطرت بالكامل" على مدينة إزيوم الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الخميس.

ولم يرد تأكيد بهذا الشأن من الجانب الأوكراني. ويشار إلى أن المدينة، الواقعة بشرق أوكرانيا، كانت تخضع للحصار منذ أيام.

وكان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب 48 ألف نسمة.ووفقا لوزارة الدفاع في موسكو، تم مهاجمة أكثر من 60 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل.

وقالت الوزارة إنه تم تدمير 202 نظام دفاع صاورخي أوكراني و 257 طائرة مسيرة وأكثر من 1500 دبابة و مركبة مصفحة منذ بدء الحرب منذ شهر. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

المصدر: وكالات
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