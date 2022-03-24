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الناتو: استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية قد يلوث أراضينا
الناتو: استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية قد يلوث أراضينا
24 مارس 2022 12:45

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، من أن أي استخدام من جانب روسيا للأسلحة الكيميائية في حربها بأوكرانيا قد يتسبب في حدوث تلوث بالأراضي التابعة للناتو.
وقال ستولتنبرج قبيل انعقاد قمة استثنائية لقادة الناتو: «إن أي استخدام للأسلحة الكيميائية سيغير بشكل جذري طبيعة الصراع - حيث سيمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وستكون له عواقب خطيرة وواسعة النطاق».
وأضاف: «لقد صارت خطورة استخدام الأسلحة الكيميائية، بالطبع، أكثر وضوحاً مع العلم بأن هناك دائماً خطراً من حدوث تلوث... يمكننا أن نرى انتشار العناصر الكيميائية أيضاً في أراضي الناتو».
ولم يذكر ستولتنبرج كيف سيرد الناتو على حدوث مثل هذا الهجوم.

 

المصدر: د ب أ
الناتو
روسيا
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