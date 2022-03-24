رقم قياسي لكورونا خلال يوم واحد في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة إلى مستوى قياسي، حيث تجاوزت للمرة الأولى 300 ألف حالة في اليوم.

وبحسب بيانات المعهد اليوم، سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا 318 ألفا و387 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 300 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل عدد 294 ألفا و931 حالة خلال يوم واحد قبل أسبوع، وكان تم تسجيل 278 حالة وفاة آنذاك.

وأضاف المعهد اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، ارتفع أيضا إلى

مستوى قياسي، وبلغ على مستوى ألمانيا صباح اليوم إلى 1752، فيما كان يبلغ أمس 2ر.1734

وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 4ر1651، وقبل شهر واحد .1265

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 19 مليونا و596 ألفا و530 حالة إصابة.ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 15 مليونا و329 ألف شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر

الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 127 ألفا و822 شخصا.