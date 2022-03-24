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النائب العام المصري يأمر بالتحقيق مع اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء
النائب العام المصري يأمر بالتحقيق مع اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء
24 مارس 2022 11:00

أمر المستشار حمادة الصاوي المدعي العام المصري بإحالة شكوى مقدمة إلى المكتب الفني لمكتب المدعي العام ضد أصحاب 3 قنوات على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” بينهم حمدي وزوجته وفاء ، إلى المدعي العام للشؤون الاقتصادية والتجارية بالنيابة العامة للتحقيق.

رصدت وحدة المراقبة والتحليل بإدارة البيان التابعة لمكتب النائب العام – بالتزامن مع هذا الاتصال – شكاوى متعددة ضد المتهمين ، للترويج لها عبر قناة في الشبكة الاجتماعية للعملات الافتراضية والإلكترونية المذكورة أعلاه (بيتكوين). دعوتهم للتفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على تلك القطع النقدية بالمخالفة للقانون.

أمرت النيابة العامة بالتحقيق في الشكوى المرفوعة ضد المدبر حمدي وزوجته وفاء ، والتي تضمنت اتهامهما بارتكاب جريمة تداول عملة “البيتكوين” ، والتداول غير القانوني للنقد، وكذلك ارتكاب جرائم ابتزاز إلكترونيًا. وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الحادث.

وزعم الكاتب أن المتهمين فتحوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ، متخصصة في انتهاك حقوق الآخرين وتعزيز التجارة من خلال العملات المشفرة والإلكترونية، من خلال طلب الوصول إلى الحسابات التي تؤدي هذه المهام ، عبر قناتهم ، مقابل أموال.

المصدر: وكالات
مصر
اليوتيوب
النائب العام المصري
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