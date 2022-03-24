الصين تبحث عن الصندوق الثاني للطائرة المنكوبة

رجال الإنقاذ يسيرون في الموقع الذي تحطمت فيه رحلة طيران الصين الشرقية ، بالقرب من ووتشو ، في مقاطعة جوانجشي جنوب غرب الصين