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ارتفاع بإصابات كورونا الجديدة على مستوى العالم.. وهذه “المنطقة الحمراء”
ارتفاع بإصابات كورونا الجديدة على مستوى العالم.. وهذه “المنطقة الحمراء”
24 مارس 2022 08:20

أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع إصابات كورونا الجديدة على مستوى العالم بنسبة 7 في المئة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه أعداد الوفيات المسجلة.
 
وأشار تقرير المنظمة حول الجائحة الذي صدر الثلاثاء، إلى حدوث أكثر من 12 مليون إصابة أسبوعية جديدة وأقل من 33000 حالة وفاة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 23 في المئة في معدل الوفيات.

وشهدت الإصابات بفيروس كورونا تراجعا مطردا في جميع أنحاء العالم منذ يناير، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى الأسبوع الماضي، بسبب متحور أوميكرون الأكثر عدوى، وتعليق بروتوكولات كوفيد-19 في العديد من دول أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى.

وقال مسؤولو الصحة إن متحور أوميكرون يسبب أعراضا أكثر اعتدالا من المتحورات السابقة من فيروس كورونا وأن التطعيم، بما في ذلك الجرعة المعززة، تبدو وقائية للغاية.

وظل غرب المحيط الهادئ المنطقة الوحيدة في العالم التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت قفزة بنسبة 21 في المئة الأسبوع الماضي، وحافظت الزيادة على ارتفاع لعدة أسابيع.

ووفقا لإحصاءات الأسبوع الماضي، ظلت أعداد الإصابات الجديدة في أوروبا مستقرة وانخفضت في مناطق أخرى.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن تخلي العديد من البلدان عن برامج الاختبار، يعني عدم رصد الإصابات الجديدة، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".

المصدر: وكالات
كورونا
منظمة الصحة العالمية
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