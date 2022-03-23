الاتحاد الأوروبي يضاعف المساعدات العسكرية لأوكرانيا
جندي أوكراني يحمل صاروخا مضادا للدبابات
24 مارس 2022 00:39
أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الضوء الأخضر لتقديم 500 مليون يورو (550 مليون دولار أميركي) إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. يأتي هذا الدعم قبيل قمة زعماء الاتحاد التي ستناقش العملية العسكرية الروسية مع الرئيس الأميركي جو بايدن.وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد يواصل دعم أوكرانيا ضد المعاناة التي "تؤثر على الشعب الأوكراني". بهذا المبلغ، يتضاعف المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الذي يقدمه التكتل لأوكرانيا إلى مليار يورو بعد حزمة سابقة بلغت 500 مليون يورو والتي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي. وهذه أول مرة يرسل فيها الاتحاد أسلحة لدولة ليست عضوا فيه.