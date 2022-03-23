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التشيك تمدد حالة الطوارئ بسبب اللاجئين الأوكرانيين
لاجئون أوكرانيون
24 مارس 2022 00:26

قرر مجلس الوزراء التشيكي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية شهر مايو المقبل بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يصلون من أوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه).
ويعد دعم البرلمان التشيكي ضروريا ليصبح القرار ساري المفعول، ولكن الحكومة تتمتع بأغلبية ويعتبر تمرير هذا الإجراء مضمونا.
تمنح حالة الطوارئ الحكومة المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق باتخاذ القرارات.
تشير تقديرات إلى أن نحو 300 ألف شخص فروا بالفعل من أوكرانيا إلى جمهورية التشيك، نصفهم من الأطفال، وذلك منذ بدء العملية الروسية في الشهر الماضي.
ويتسبب إيواء تدفق اللاجئين صعوبات متزايدة في البلاد البالغ تعداد سكانها 10,5 ملايين نسمة.
وفرضت الحكومة التشيكية حالة الطوارئ لمدة 284 يوما إجمالا في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19. 

المصدر: د ب أ
التشيك
حالة الطوارئ
لاجئون
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