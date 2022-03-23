مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يدعو لإبعاد مؤسسة النفط عن السياسة

بنغازي (الاتحاد)

التقى مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو، برئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية أمس، أن المبعوث الأوروبي أكد في بيان له أن المحادثات كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن الليبيين يحتاجون في الظروف الاستثنائية إلى الاتفاق على كيفية التأكد من تلبية النفقات الضرورية، وفي الوقت نفسه حماية الدخل لاستخدامه لصالح جميع الليبيين.

وأضاف أن الحفاظ على الاستقلالية والطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط، ضرورة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.