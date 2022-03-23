البرهان: حريصون على إجراء حوار يخرج السودان من أزمته

أسماء الحسيني (الخرطوم، وكالات)

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان الحرص على خلق أجواء صحية للحوار بين كافة المكونات للوصول إلى رؤية محددة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة في البلاد. وأكد البرهان خلال لقاءه المبعوث الصيني لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون، السعي لاستكمال هياكل ومؤسسات التحول الديمقراطي المنشود وصولا لانتخابات حرة ونزيهة.

وأشاد البرهان خلال اللقاء بدور الصين في دعم الفترة الانتقالية وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي سياق آخر، واصل محتجون في الخرطوم إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية بوضع المتاريس والحواجز وإشعال إطارات السيارات، وذلك في إطار التصعيد الذي دعت له «لجان المقاومة» للضغط على السلطات للمطالبة بحكم مدني.

وتوقف العمل في المدارس وبعض المصارف والمؤسسات بسبب صعوبة التحرك في الشوارع، وأحجم سكان العاصمة عن التوجه لأعمالهم ودراستهم.