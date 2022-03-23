ليبيا: مداولات تشاورية حول القاعدة الدستورية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، أمس، انطلاق مداولات اليوم الثاني للاجتماع التشاوري، الذي تيسره مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تونس، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة المشاركين في أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بإعداد القاعدة الدستورية.

جاء ذلك في بيان مقتضب للبعثة، دون أن يذكر مشاركة مجلس النواب في هذه المداولات الهادفة إلى التوصل لقاعدة دستورية للانتخابات.

وأعلنت وليامز في الثالث من مارس الجاري، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، ووجهت في اليوم ذاته دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

إلى ذلك، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن «المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين، لأنه يمثل الأقاليم الثلاثة، ويمثل وحدة البلاد»، مجددًا التأكيد على حيادية المجلس الرئاسي من خلال تعامله مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المنفي، أمس، مع عدد من المرشحين والمرشحات للانتخابات النيابية المقبلة، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أطلع المرشحين خلال اللقاء على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والخطوات التي قام بها المجلس لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس منذ بداية عمله في مارس 2021.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أكد للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة دعمه للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحددة. وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المرشحين أكدوا، من جانبهم، ضرورة تحديد مواعيد محددة للانتخابات البرلمانية والرئاسة بشكل متزامن، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وفي سياق أخر، طلبت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الليبية الجديدة من المصرف المركزي إيقاف الصرف المالي للوزارة وإيقاف كافة الاذونات الخاصة بالصرف المالي.

ويستثني من ذلك المرتبات الخاصة بالموظفين، مؤكدة أن أي قرارات أو تعيينات صدرت عن الوزارة بعد قرار منح الثقة بتاريخ 1 مارس الجاري تعتبر باطلة ولا يعتد بها.

وطالبت الوزارة قي بيان لها كافة الجهات الاعتبارية والمصارف العاملة داخل ليبيا إلغاء كافة التوقيعات الخاصة بالوزارة لحين تعميم الأختام والتوقيعات الجديدة.