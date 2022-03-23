الأمم المتحدة: تعزيز التعاون مع الجامعة العربية لا غنى عنه

نيويورك (وكالات)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية شرط لا غنى عنه لتعزيز التعددية على الصعيد العالمي. وأفاد جوتيريش، في إحاطته أمس، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تظلان متحدتين في السعي لإيجاد حلول متعددة الأطراف للتحديات المتتالية التي تواجه العالم العربي وخارجه.

وأشار إلى حاجة 20 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والحماية، مناشدًا أعضاء جامعة الدول العربية كرمهم في هذا الوقت الحرج.

كما رحب بالمشاركة البناءة للجامعة للمساعدة في الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020.

وشجع جوتيريش، على الحوار الهادف في السودان نحو انتقال شامل وسلمي، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة لكسر الجمود والتخفيف من معاناة الشعب السوري هي من خلال عملية سياسية ذات مصداقية ترى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أبان أن الجامعة والأمم المتحدة تظلان ملتزمتين بإيجاد طريق لعملية السلام لتقدم وبناء دولتين مستقلتين.

وأعرب جوتيريش، في ختام إحاطته، عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين المنظمتين بشكل أكبر، بما في ذلك من خلال مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة لدى جامعة الدول العربية، الذي فتح قنوات اتصال جديدة بين الجانبين في كل من المقر والميدان.