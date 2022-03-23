خليفة المرر: الأزمات العربية تكلفتها باهظة على المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في تبادل المعلومات ووجهات النظر لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأشار معالي الوزير خلال جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن برئاسة دولة الإمارات، إلى أن استمرار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والأزمات الأخرى في سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال يفرض تكلفة باهظة على المنطقة سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ويزيد من مخاطر احتقان الوضع في المنطقة والعالم بصورة خطيرة.

وأشار معالي الوزير إلى أن التحديات والأزمات الحالية، بطبيعتها المعقدة والعابرة للحدود، تتطلب بذل جهود مشتركة بين كافة الجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

قال: «تجدر الإشارة هنا إلى أن جامعة الدول العربية هي منظمة عريقة، أكملت عامها السابع والسبعين منذ تأسيسها في عام 1945، لتمتلك بذلك تاريخاً طويلاً ومعرفة عميقة بتحديات المنطقة وشواغل دولها، مما يؤهلها لتكون طرفاً أساسياً في دعم تنفيذ ولاية مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين».

وأردف: «من هذا المنطلق، يتعين زيادة التنسيق والتشاور بين المجلس والجامعة، وإضفاء طابع مؤسسي على هذه العلاقة من خلال إنشاء آليات تتيح تطوير سبل تبادل المعلومات والآراء حول سبل المضي قدماً في معالجة مختلف التحديات الإقليمية، من منظور واقعي وعملي».

وأضاف: «لتحقيق هذه الغايات، ينبغي تعزيز قدرات مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة لدى الجامعة وتزويده بالموارد والإمكانيات اللازمة ليتمكن من تحقيق أهدافه، بما في ذلك تسهيل تعاون هيئات الأمم المتحدة مع الجامعة وأجهزتها المختلفة مع التركيز على بناء القدرات وتبادل الخبرات».

وأضاف معالي الوزير خليفة شاهين المرر: «ندعم المزيد من التعاون والتكامل في أنشطة الوساطة بين مبعوثي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كما ندعم تعزيز التعاون الثلاثي بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي».

وأشار: «نؤكد ضرورة أن تعكس أي مقاربة يتبعها مجلس الأمن لحل قضايا المنطقة شواغل الدول العربية، والأخذ بآرائها حول سبل معالجتها، حيث يمكن أن تقدم هذه الدول منظوراً جديداً للمجلس يتيح كسر الجمود الحالي في بعض العمليات السياسية».

وشدد على أهمية العمل بمبدأ إيجاد حلول عربية للقضايا العربية، مؤكداً أن ذلك يتطلب وقف التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، مشدداً على أهمية احترام الدول التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار.

ودعا معالي الوزير في كلمته أمام مجلس الأمن إلى إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة العربية في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أطلقت مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن وبرنامج لتمكين المرأة في مجالات الأمن وحفظ السلام حيث تشارك فيه مجموعة من النساء العربيات.

كما دعا إلى التركيز على تمكين الشباب للقيام بدور قيادي في معالجة التحديات القائمة في المنطقة وجهود بناء السلام فيها، لاسيما وأن حوالي 60% من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

كما أكد ضرورة تعزيز مجلس الأمن وجامعة الدول العربية جهودهما المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب، وأن تعملان على دعم المبادرات التي تشجع التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات في المنطقة.

كما دعا معالي الوزير إلى تعزيز الفرص الاقتصادية بالمنطقة العربية وإطلاق مشاريع تحقق التنمية والازدهار لشعوبها، لبناء قدرتها على الصمود ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية المختلفة.

وفي ختام كلمته، أكد معالي الوزير على ضرورة أن تعزز المنظمتان تعاونهما لحل القضايا العربية ضمن معايير واضحة وبشكل متساوٍ، من خلال بذل كافة الوسائل الدبلوماسية المتوفرة، والانخراط بشكل بنّاء لإنهاء أزمات المنطقة، مع تغليب الحكمة والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة لنتعامل بشكل أفضل مع التحديات الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.