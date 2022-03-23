10 ملايين لاجئ ونازح من أوكرانيا في 4 أسابيع

جنيف، بروكسل (أ ف ب)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 3.626.546 شخصا فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير الماضي، أي بزيادة 69301 عن أرقام الثلاثاء، إضافة إلى نزوح 6.48 مليون في الداخل، ليتجاوز المجموع أكثر من 10 ملايين شخص بينهم أكثر من 1.5 مليون طفل، أي ما يزيد على ربع عدد السكان، في أزمة لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن ملايين غيرهم ستنقلب حياتهم رأسا على عقب إذا ما استمر الهجوم الروسي. ويضاف إلى هؤلاء اللاجئين 186 ألف شخص من دول أخرى، فروا من أوكرانيا بحسب منظمة الهجرة. وتستضيف بولندا وحدها 2.144.244 لاجئا، ورومانيا 555.021 شخصا، ومولدافيا 371.104 لاجئين، والمجر 324.397 لاجئا، وسلوفاكيا حوالى 256.838 شخصا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن بولندا والنمسا وقبرص والجمهورية التشيكية وإستونيا هي دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه أكبر التحديات بشأن استقبال اللاجئين.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية يلفا جوهانسون خلال مؤتمر صحفي إن مكتبها أعد مؤشرا يأخذ في الاعتبار لكل من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين تم استقبالهم وعدد طالبي اللجوء من كل الجنسيات العام الماضي بالإضافة إلى حجم البلاد.

وأوضحت المفوضية أن بولندا، تتصدر هذه القائمة تليها النمسا وقبرص والجمهورية التشيكية وإستونيا.

وهذا المؤشر يوضح من الدول التي تواجه حاليا أكبر التحديات عندما يتعلق الأمر بوضع اللاجئين كما أضافت المفوضة. وسيستخدم مرجعية في إطار المحادثات بين الدول الأعضاء حول توزيع الجهود المتعلقة برعاية اللاجئين وهو موضوع سيكون على جدول أعمال اجتماع لوزراء الداخلية. وحاليا تقوم الدول بالتنسيق عبر منصة تضامن أوروبية من خلال تحديد إمكانيات الاستقبال وليس هناك أي حصة نقل إلزامية على جدول الأعمال حاليا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراءات لمساعدة الدول الأعضاء في ضمان حصول هؤلاء المستفيدين من الحماية المؤقتة بشكل فعال على حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والإسكان والتوظيف. ويتم التركيز بشكل خاص على تعليم الأطفال. ولمساعدة الدول الأعضاء على استقبال اللاجئين، أعلنت المفوضية أن 3.4 مليار يورو ستوضع في تصرفها ضمن برنامج وارد في إطار خطة النهوض الاقتصادي بعد كوفيد والذي تتوافر أمواله للعام 2022 وتصل إلى عشرة مليارات يورو.