«الشباب» الإرهابية تهاجم مطار مقديشو

مقديشو (وكالات)

قُتل 8 أشخاص في هجوم قامت به حركة «الشباب» الإرهابية على مطار مقديشو في مساحة تضمّ مكاتب للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة وبعثات أجنبية وقاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقي.

وقال الضابط إبراهيم محمد من شرطة المطار: «قُتل شرطي وجندي من البعثة العسكرية للاتحاد الإفريقي ومدني في الهجوم وأصيب 7 أشخاص آخرين معظمهم من قوات الأمن».

ومن بين القتلى اثنان من منفذي الهجوم و5 أجانب.

وقالت الشرطة إن مسلحين من حركة «الشباب»، كانوا يرتدون الزي العسكري، تمكنوا من الدخول إلى المطار الذي يقع في «المنطقة الخضراء» التي تخضع لإجراءات أمن مشددة.

وقالت أسمهان حسن، وهي شاهدة عيان: «رأيت جنديًا أوغنديًا وشرطيًا صوماليًا متوفيّين، قيل لي أيضًا إن مدنيًا توفي، لكن عدد الضحايا قد يكون أعلى نظرًا لعدد الأشخاص الذي بقوا في المنطقة حين دخل المسلّحون إليها».

وتمكّن منفّذا الهجوم أمس، من اختراق محيط المطار المعروف بأنه أكثر المواقع أمانًا في الصومال.

واستمرّ الهجوم 45 دقيقة واحترقت خلاله محطة وقود، بحسب عدة شهود عيان، قبل أن يُقتل المنفّذان.

وأكّد موقع موالٍ لحركة «الشباب» أن الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي لفتت في بيان إلى أن مقاتليها نفّذوا هجوما على مجمّع «هالان».

والمجمّع يضمّ مكاتب تابعة للأمم المتحدة ولمنظمات إغاثة وبعثات أجنبية منها بعثات بريطانية وأميركية، بالإضافة إلى مقر البعثة العسكرية للاتحاد الإفريقي.

وقال وكيل سفر إن حركة الطيران توقفت بسبب إطلاق النار بالقرب من مطار مقديشو.

ودُحر الإرهابيون المرتبطون بتنظيم «القاعدة» من مقديشو عام 2011 بعد هجوم شنته قوة من الاتحاد الإفريقي، لكنّهم ما زالوا يسيطرون على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال، ويشنّون هجمات متكررة في العاصمة.

وتعرّض المطار لهجمات بقذائف الهاون في عام 2019 تسببت بإصابة 9 أشخاص بجروح، وكذلك في عام 2020.

وفي سياق متصل، قتل 3 جنود من قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، وأصيب 4 آخرون، في تفجير استهدف البعثة من قبل حركة «الشباب».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التفجير استهدف قوات إثيوبية عاملة ضمن البعثة الأفريقية، المعروفة اختصارا بـ«أميصوم»، ونجم عن عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق في مديرية دينسور بمحافظة باي جنوبي البلاد.

وتبنّت حركة «الشباب» المسؤولية عن الهجوم، وزعمت مقتل أفراد من القوات الأفريقية التي تتمركز في المديرية لتوفير الحماية الأمنية، من دون تحديد العدد.