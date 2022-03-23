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مقتل 37 مسلحاً و16 جندياً في هجومين إرهابيين بمالي
أرشيفية
24 مارس 2022 00:52

باماكو (وكالات)

قُتل 16 جنديًا ماليًا في وسط وشرق البلاد بهجومين منفصلين نُسبا إلى إرهابيين في تيسيت (شرق) وبوني (وسط)، تبنى تنظيم «داعش» أحدهما، وفقًا لحصيلة نشرها الجيش مساء أمس.
كما أعلن الجيش في بيان «تحييد» 37 إرهابيا.
وأكد تنظيم «داعش» الإرهابي، من جهته، في بيان نشره على وكالة «أعماق» الدعائية التابعة له قتل وجرح عشرات الجنود خلال هجوم على منطقة تيسيت.
وتشهد مالي منذ عام 2012 هجمات تنفذها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن أعمال عنف يرتكبها قطاع طرق وميليشيات الدفاع الذاتي. 
وتُتهم القوات النظامية نفسها بارتكاب تجاوزات.
امتد العنف الذي بدأ في شمال البلاد عام 2012 إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. 
وتسبب في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف على الرغم من نشر قوات فرنسية وأفريقية وأممية.

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