«العمل الدولية» تعلق التعاون مع روسيا

جنيف (أ ف ب)

أعلنت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمس أنها أوقفت مؤقتاً جميع أشكال التعاون التقني أو المساعدة مع روسيا باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ حل سلمي في أوكرانيا.

واقترحت كندا مشروع القرار الذي تم التصويت عليه بغالبية 42 صوتاً مقابل صوتين وامتناع ثمانية عن التصويت. وجاء في القرار أن الهجوم المستمر من جانب الاتحاد الروسي بمساعدة الحكومة البيلاروسية على أوكرانيا يتعارض بشكل صارخ مع أهداف ومقاصد المنظمة والمبادئ التي تحكم عضوية منظمة العمل الدولية«. ودعا موسكو إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهجومها وسحب قواتها من أوكرانيا، والامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة بشكل غير قانوني ضد أي دولة».