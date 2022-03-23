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بولندا تطرد 45 روسياً بذريعة قيامهم بالتجسس
السفارة الروسية في وارسو (أرشيفية)
24 مارس 2022 00:52

وارسو، موسكو (وكالات)

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي أمس أن بلاده طردت 45 دبلوماسياً روسياً بسبب قيامهم بمهام تجسس، وقال على «تويتر» «بطريقة متّسقة وحازمة تماماً، نُفكّك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا». وأكّد السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندريف لصحافيين، عند خروجه من مقرّ وزارة الخارجية البولندية، خبر الطرد، مشيراً إلى وجوب مغادرة الأشخاص المعنيين بولندا في غضون خمسة أيام كحدّ أقصى، وقال إن الاتهامات بالتجسس الموجهة إليهم والمطروحة باللغة الدبلوماسية على أنها أنشطة لا تتماشى مع وضعهم الدبلوماسي، لا أساس لها، معلناً أن روسيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات للردّ. وشدد على أن العلاقات الدبلوماسية بين وارسو وموسكو لم تنقطع قائلاً «السفارات باقية والسفراء باقون».

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