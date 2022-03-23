البابا فرنسيس: شراء الأسلحة ليس الحل لأي صراع

الفاتيكان (رويترز)

قال البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية أمس إن الحرب في أوكرانيا تُظهر أنه يتعين على البشرية التخلص من نزعة تدمير الذات وأن شراء الأسلحة وصنعها ليس هو الحل لأي صراع. ودعا إلى تذكّر جميع ضحايا الحرب بمن فيهم النازحون والأشخاص الذين يهربون والقتلى والجرحى والعديد من الجنود الذين سقطوا على الجانبين». وقال «الحرب هي هزيمة للبشرية، وعلينا أن نهزم الحرب.. الحل هو العمل معاً من أجل السلام، وأن نجعل من الأسلحة أدوات للسلام». من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس البابا فرنسيس إلى زيارة بلاده والقيام بوساطة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب. وكتب في تغريدة على تويتر «سيكون موضع تقدير قيام الكرسي الرسولي بوساطة لوضع حدّ للمعاناة الإنسانية في أوكرانيا».