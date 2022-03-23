الصين تعارض استبعاد روسيا من قمة «العشرين» في نوفمبر

بكين (وكالات)

دافعت الصين أمس عن دور روسيا المهم في مجموعة العشرين، وقالت بعد دعوة الولايات المتحدة إلى استبعادها من القمة المقبلة للمجموعة «إن روسيا دولة عضو مهم ولا يحق لأي عضو استبعاد دولة أخرى». وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وين بين للصحافيين «إن مجموعة العشرين تحتاج إلى إيجاد حلول للقضايا الحرجة، مثل التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. ويجب عليها تطبيق تعددية حقيقية وتعزيز الوحدة والتعاون».

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان تحدث عن استبعاد محتمل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجموعة العشرين المقرر أن تعقد قمتها المقبلة في إندونيسيا نهاية العام. وقالت مصادر مشاركة في المناقشات إن الولايات المتحدة وحلفائها تبحث ما إذا كان ينبغي إبقاء روسيا ضمن المجموعة بعد هجومها على أوكرانيا، لكنها أضافت أن أي خطوة لاستبعاد روسيا ستؤدي على الأرجح إلى استخدام حق النقض من قبل دول أخرى في المجموعة، ما يزيد من إمكانية أن تتغيب بعض الدول عن الاجتماعات بدلا من ذلك.

وقالت سفيرة روسيا لدى جاكرتا ليودميلا فوروبييفا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، إن بوتين يعتزم السفر إلى منتجع جزيرة بالي الإندونيسية لحضور مؤتمر قمة مجموعة العشرين في نوفمبر. وأضافت في مؤتمر صحفي عند سؤالها عن المقترحات الخاصة بإمكانية إبعاد روسيا من المجموعة «إنه منتدى لمناقشة القضايا الاقتصادية، وليس لمناقشة أزمة مثل أوكرانيا.. بالطبع، إبعاد روسيا من هذا النوع من المنتديات لن يساعد في حل هذه المشاكل الاقتصادية. على العكس من ذلك، بدون وجود روسيا سيكون من الصعب القيام بذلك». بينما امتنعت وزارة الخارجية الإندونيسية عن التعليق على مطالبات استبعاد روسيا من مجموعة العشرين.