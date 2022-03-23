«الناتو»: لا نريد حرباً مع روسيا

عواصم (وكالات)

جدد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس تحذيره من أن احتمال شن روسيا هجوماً كيميائياً على أوكرانيا هو تهديد حقيقي، وقال للصحافيين خلال مغادرته البيت الأبيض متجها إلى بروكسل لحضور ثلاث قمم اليوم، الأولى لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والثانية لمجموعة السبع، والثالثة للاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، قبل زيارة وارسو لإجراء مشاورات مع الرئيس البولندي أندريه دودا وتفقد القوات الأميركية «أعتقد أن التهديد الروسي الكيميائي حقيقي».

ويحمل بايدن إلى بروكسل خططا لفرض مزيد من العقوبات على روسيا ينتظر أن تشمل نحو 300 عضو في مجلس النواب (الدوما). وقال متحدث باسم البيت الأبيض «لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن من سنفرض عليهم عقوبات وعددهم»، وأضاف «سنعلن عن إجراءات إضافية بشأن العقوبات بالاشتراك مع حلفائنا اليوم الخميس عندما تتاح للرئيس فرصة التحدث معهم». فيما قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن بايدن سينسق أيضا بشأن المرحلة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لان هذه الحرب لن تتوقف بسهولة ولا بسرعة».

وأضاف أن الرئيس الأميركي سيعمل أيضا مع الحلفاء على إدخال تعديلات على المدى الطويل بشأن وجود حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، وسيعلن من جهة أخرى عملا مشتركا لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وسيكشف عن مساهمات إضافية أميركية في الأعمال الإنسانية في أوكرانيا، ولاستقبال ملايين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب. في وقت أعلن الأمين العام لـ «الناتو» أن الحلف سينشر أربع مجموعات قتالية جديدة في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا لتعزيز دفاعاته ضد روسيا في خاصرته الشرقية، وأضاف»سيقرر قادة الناتو في قمتهم اليوم تعزيز الموقف الدفاعي بمجموعات قتالية جديدة، ليرتفع عدد مجموعات القتال المنتشرة إلى ثماني مجموعات من البلطيق إلى البحر الأسود».

وأوضح ستولتنبرغ أنه من جانب آخر «لدى الحلف مخططات لحماية كل الحلفاء من هجوم بأسلحة نووية»، وقال «إن روسيا يجب ان توقف هذا الخطاب الخطير وأن تفهم أن حربا نووية يجب ألا تحصل أبدا وأنها لن تتمكن أبدا من الفوز في حرب نووية». وأضاف»حلف الأطلسي يدعم أوكرانيا في حقها بالدفاع عن النفس، لكنه ليس جزءا من النزاع ولا يريد أن يصبح النزاع حربا بين حلف الأطلسي وروسيا، ولهذا السبب لن يرسل الأطلسي قوات إلى أوكرانيا ولن يفرض منطقة حظر جوي».

وأعلن الأمين العام للحلف أن قادة دول الحلف يُتوقّع أن يتفقوا على توفير مزيد من الدعم لأوكرانيا للتصدي للتهديد النووي والكيميائي والبيولوجي والإشعاعي الروسي، وقال «حلفاء الأطلسي عززوا دعمهم لأوكرانيا خصوصا عبر توفير أنظمة دفاع جوي متطورة وأنظمة مضادة للدبابات وأنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة، وأتوقع من الحلفاء التفكير في كيفية تكثيف جهودهم وتقديم المزيد من معدات الحماية والدفاع من الأسلحة الكيميائية».

وندد بالدعم السياسي الذي قدمته الصين لروسيا بما يشمل ما وصفه بـ «نشر أكاذيب ومعلومات مضللة» و«احتمال أن تقدم بكين دعما ماديا للهجوم على أوكرانيا»، وأضاف «أتوقع أن يدعو قادة الحلف الصين إلى الامتناع عن دعم جهود الحرب الروسية، وأن تنضم إلى بقية العالم للدعوة إلى وقف فوري لهذه الحرب».

ودُعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمخاطبة قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم. وقال مسؤول في حلف الأطلسي «ستكون فرصة لقادة دول الحلف للاستماع مباشرة من زيلينسكي يتحدث عن الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب الأوكراني بسبب الهجوم الروسي»، مضيفًا أن الحلفاء الذين يقدمون كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأساسية» لأوكرانيا، سيدرسون ماذا يمكنهم أن يفعلوا لتعزيز دعمهم.

وقال الرئيس الأوكراني إنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أكد دعمه لأوكرانيا قبل قمم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. وكتب على «تويتر» «حصلت على تطمينات بدعم من جونسون عشية اجتماعات اليوم المهمة. وناقشنا تطورات الأعمال العدائية والمساعدات الدفاعية لأوكرانيا». في وقت قال وزير الدفاع السويدي إن بلاده ستزود أوكرانيا بخمسة آلاف قطعة سلاح إضافية مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى.