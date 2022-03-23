مشاركة إماراتية نشطة في اجتماعات لجان «البرلماني الدولي» في إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي باجتماعات لجنة شؤون الأمم المتحدة ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان ولجنة الأمن والسلم الدوليين التي عقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 144 المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وناقشت لجنة شؤون الأمم المتحدة للاتحاد خلال الاجتماع الوجود الميداني للأمم المتحدة لدعم التنمية الوطنية: «حالة إندونيسيا»، ومنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة: «التحضير لدورة الاستعراض للعام 2022».

وقال مروان المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في مداخلة حول جهود دولة الإمارات في إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا: «لقد استجابت دولة الإمارات للمتغيرات التي عصفت بالعالم نتيجة جائحة كوفيد- 19، وحرصت بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة على الاستعداد لما بعد كورونا، من خلال استراتيجية مستقبلية، تتضمن محاور أساسية هي: الصحة، والاقتصاد، والأمن الغذائي، والتعليم، والمجتمع، والحكومة»، مضيفا أن «هذه المحاور التي نتج عنها خطط ومبادرات التعافي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، مما أسهم بشكل فعال في الحد من انتشار الجائحة والتقليل من تأثيراته وتداعياته على جميع قطاعات الدولة. أضاف أنه في إطار إعادة البناء عملت الدولة على تطوير هياكلها الحكومية بهدف خلق حكومة أكثر مرونة واستجابة ومواكبة للتغيرات شملت دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية تواكب المستقبل، وتشكيل لجان وطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من الجائحة، من قبيل إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد. كما اعتمدت خطة دعم اقتصادي شاملة تضمنت حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها بتخصيص ميزانية مرنة مباشرة بمليارات الدولارات ومواصلة الطريق بقوة ناحية اقتصاد المعرفة والابتكار والتحول الأخضر».

وفي السياق، شاركت الدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وركزت مناقشات أعضاء اللجنة على مدى تكييف الإجراءات التشريعية العادية مع التدابير الصحية التقييدية التي تلجأ لها الدول على بعض الحريات الفردية والتي قد تتطلب ضرورات حالة الطوارئ، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على الحريات المدنية.

وقالت موزة محمد العامري في مداخلتها أن «التوجس الذي ضرب العالم والقيود والإجراءات والإغلاقات التي فرضتها الدول والخوف من المستقبل المجهول بشأن جائحة كوفيد ـ 19 وتضارب الآراء العلمية والطبية وطريقة علاجها والوقاية منها ومضاعفاتها ومتحوراتها جعلت بعض الشعوب تفقد الثقة في الإجراءات التي تتخذها حكوماتها». وأشارت إلى أنه برزت العديد من التحديات فيما يتعلق بالاقتصاد والحقوق والحريات والأمن وظهرت إشكالية توفير وتأمين المتطلبات الأساسية والضرورية لوجود وبقاء الإنسان والتي كان أهمها الضرورات الصحية والغذائية والتعليمية.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أهمية تبادل الخبرات بين البرلمانات والحكومات والمنظمات، وتعزيز التنسيق بين أطياف المجتمعات المدنية لإيجاد السبل والحلول لمواجهة تداعيات الجائحة والمساهمة في الحفاظ على الحريات والحقوق.

كما شاركت سارة محمد فلكناز نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين.

وتم انتخاب سارة فلكناز مقرراً خلال مناقشة مشروع قرار حول الأمن والجرائم السيبرانية مدرج على جدول أعمال اللجنة.

واستعرضت سارة فلكناز في مداخلة جهود دولة الإمارات ونهجها وسياستها الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم من خلال الحوار واتباع الحلول السلمية للنزاعات والخلافات السياسية، ونوهت إلى أن جهود الإمارات برزت في هذا الشأن خلال مناقشة الأزمة الأوكرانية وجهوها في تخفيف المعاناة عن الشعب الأوكراني من خلال إرسال المساعدات الإنسانية.