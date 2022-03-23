إحباط هجوم إرهابي «حوثي» في البحر الأحمر

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف قوله: «إن تحضير الزورقين أعد لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب».

وأضاف أن ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت إطلاق الزورقين المفخخين بعد إعدادهما من محافظة الحديدة، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

وأدان البرلمان العربي بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بهجوم عدائي بزورقين مفخخين تجاه ناقلات نفط عملاقة.

وحذر البرلمان العربي في بيان له أمس، من خطورة استمرار هجمات الحوثي الإرهابية تجاه ناقلات النفط كونها تستهدف مصادر الطاقة خاصة في ظل ما تشهده أسواق النفط العالمية من اضطرابات نتيجة الأحداث العالمية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالقيام بدوره بضرورة التحرك بشكل فوري وعاجل حتى لا يحدث أي نقص في إمدادات الطاقة على المستوى العالمي، منوهًا بتحذير المملكة العربية السعودية من أنّ هجمات المتمردين الحوثيين التي تستهدف منشآتها النفطية تشكّل تهديدًا لإمدادات النفط في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تراخي المجتمع الدولي في مواجهة سياسات إيران وميليشيات الحوثي الإرهابية، أدى الى تفاقم الأزمة اليمنية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن «تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية حيال انقلاب ميليشيات الحوثي، وتدخلات إيران في شؤون دولة عضو بالأمم المتحدة، وتخاذله تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق اليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين في دول الجوار، ساهم في تنامي أنشطتها الإرهابية»‏.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية اعتبرت حالة الصمت والتخاذل الدولي ضوء أخضر للاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق المدنيين، وتصعيد عدوانها في مختلف المحافظات واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وتقويض كافة الجهود التي تبذل للتهدئة وإيجاد حل سياسي للازمة‏.

وأضاف الإرياني: أن «استمرار هذا التخاذل الدولي إزاء التدخلات الإيرانية في اليمن، وممارسات ميليشيات الحوثي الإجرامية والتي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ستكون له نتائج كارثية، وسيدفع ثمنه العالم أجمع والشواهد السياسية والاقتصادية والأمنية على ذلك باتت ماثلة للعيان».