1.45 مليار دولار خسائر تدمير الطرق والجسور باليمن

عدن (وكالات)

عمدت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى إغلاق وتدمير وتقطيع أوصال الطرق والجسور بين المحافظات، مما خلق معوقات وصعوبات كبيرة ومكلفة وتعقيدات طويلة على حركة السفر وانتقال السكان.

وأكدت دراسة «قطاع النقل البرّي والطُّرق في اليمن» إن ما يقرب من 928 كيلو متراً من الطرق مغلق جزئياً يصعب الوصول إليه أو مغلق تماماً.

وبحسب الدراسة فإن أبرز تداعيات الانقلاب على النقل البري والطرق تمثل بالدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للطرق والجسور.

وقدرت الدراسة خسائر مشاريع الطرق بنحو 1.45 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي طول الطرق المتضرّرة 6000 كيلو متر وتضرّر 100 جسر.