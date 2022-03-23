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الدفاع اليمنية: السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال «الحوثي»
الدفاع اليمنية: السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بزوال «الحوثي»
24 مارس 2022 00:52

عدن (الاتحاد)

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أمس، إن السلام الحقيقي لن يتحقق في اليمن إلا بزوال ميليشيات الحوثي الإرهابية ومشروعها الطائفي. وأكد المقدشي خلال حفل تخرج دورة ضباط  أن المؤسسة العسكرية بمختلف تشكيلاتها ستظل موحدة ومتماسكة تقف دائماً مع الدولة والمؤسسات الدستورية وتؤدي واجباتها الوطنية.
كما أكد أن «المؤسسة العسكرية ستبقى هي الأساس الصلب والدرع المتين لأمن واستقرار اليمن وحراسة مكتسباته، المعول عليها تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته وانهاء التمرد والانقلاب». 
وقال وزير الدفاع: إن «المعركة اليوم بحاجة لاستنفار الجهود وتوحيد الكلمة وتوجيه المجهود الحربي نحو العدو الأساسي فالحوثي هو العدو، والوطن يحتاج جميع أبنائه وعلينا أن لا ندخر أي جهد لهذه المعركة وهذه الدورة هي دليل على توحيد الصف المقاوم للحوثي حيث حضرها كل المقاومين للحوثي من المهرة إلى ساحل الحديدة ومن صعدة إلى عدن».

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