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وفاة مادلين أولبرايت وزيرة خارجية أميركا السابقة
مادلين أولبرايت وزيرة خارجية أميركا السابقة
23 مارس 2022 23:19

توفيت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، اليوم الأربعاء، عن 84 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.
وقالت عائلتها، في بيان على تويتر، إن أولبرايت توفيت "محاطة بأفراد من العائلة وأصدقاء".
وأشاد البيان بـ "والدة وجدة وأخت وصديقة محبة" وبـ"مدافعة لا تكل عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".
تولت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
قورن نفوذها على المستوى الدولي بدور مارغريت تاتشر في بريطانيا في ثمانينات القرن الفائت.
كانت أولبرايت، المولودة في تشيكوسلوفاكيا، تدرك أنها تنتمي إلى جيل جديد من النساء اللواتي يدخلن معترك القطاع العام.
في وزارة الخارجية، أشاد المتحدث نيد برايس بأولبرايت "الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، والتي فتحت الباب فعليا أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة".
وأضاف "أعلم أن العديد من الأشخاص في هذا المبنى يشعرون بالحزن اليوم".

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