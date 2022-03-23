العراق.. التحالف الفائز بالانتخابات يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والحكومة
التحالف يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والحكومة
23 مارس 2022 21:34
أعلن التحالف الفائز بالانتخابات البرلمانية في العراق، اليوم الأربعاء، مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع). وقال حسن العذاري رئيس إحدى الكتل المنضوية في التحالف، خلال مؤتمر صحفي، إن «تحالف إنقاذ وطن الأكثر عدداً يعلن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء». وأضاف العذاري أن «التحالف ماضٍ بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية ويتعهد بإكمال المسيرة الإصلاحية وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف وبما يضمن هيبته وكرامته واستقلاله من دون تدخلات خارجية وليسود القانون بعيداً عن العنف وتحت راية الوطن». ويضم «تحالف إنقاذ وطن» الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.