رئيس أوكرانيا يتلقى تطمينات من الغرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أكد دعمه لأوكرانيا قبل قمم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. وكتب زيلينسكي على تويتر "حصلت على تطمينات عشية اجتماعات الغد المهمة. وناقشنا التطورات والمساعدات الدفاعية لأوكرانيا". ومن المتوقع أن تتمخض قمة حلف شمال الأطلسي عن تقديم مزيد من المساعدات لكييف بما يشمل عتاداً عسكرياً لمساعدة أوكرانيا في التصدي لتهديدات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني إن جونسون يعتزم استغلال اجتماع قادة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف شمال الأطلسي يوم الخميس للعمل مع الشركاء من أجل "زيادة المساعدة الدفاعية الفتاكة لأوكرانيا بشكل كبير". وأضاف المتحدث باسم مكتب جونسون "يتطلع القادة لتلبية مطالب أوكرانيا والتأكد من أن الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي في أقوى وضع ممكن أثناء محادثات السلام الجارية".