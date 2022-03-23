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إندونيسيا تلغي بعض قيود كورونا وتخفف الآخر
شارع مكتظ بالمارة في إندونيسيا
23 مارس 2022 20:55

ألغت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، رسمياً بعض القيود التي كانت مفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وخففت بعضها الآخر.
وألغيت إجراءات الحجر الصحي عن المسافرين وسمح باستئناف الممارسات التقليدية خلال شهر رمضان بعد عامين من فرض قيود صارمة منذ انتشار الوباء.جاء تخفيف القيود في أعقاب تراجع الإصابات بكوفيد-19 في البلاد التي شهدت تفشيا للمتحورة أوميكرون في وقت سابق هذا العام.
وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في بيان الأربعاء، "وضع كوفيد-19 في بلادنا في تحسن مستمر. لذلك، قررت الحكومة اتخاذ بعض إجراءات تخفيف القيود".
وسيتم إعفاء المسافرين من الحجر الصحي في حال أجروا اختبار فحص "بي سي آر" كانت نتيجته سلبية.
وأضاف ويدودو "ومع ذلك، إذا ثبتت إصابة المسافرين بالفيروس، فإن فريق عمل كوفيد-19 لدينا سيتعامل معهم".
تأتي هذه الإجراءات على مستوى البلاد بعد أسبوعين من اختبارها في جزيرة بالي.
كما وسعت الحكومة سياسة منح التأشيرات عند الوصول للمسافرين من 42 دولة بعد أن كانت تقتصر على 23.
ومع اقتراب شهر الصيام، أعلن ويدودو أيضا أن الصلوات في المساجد خلال رمضان ستستأنف في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم.
وتم تقييد أداء الصلوات الجماعية منذ أن تفشى الوباء في البلاد عام 2020.
وقال الرئيس إنه سيسمح بانتقال الإندونيسيين إلى قراهم وبلداتهم للاحتفال بعيد الفطر في نهاية شهر رمضان، بعد أن تم حظر الاحتفالات لمدة عامين لمنع انتشار الفيروس.
وأعلن الرئيس ويدودو "سنسمح للراغبين بالعودة إلى مسقط رأسهم بمناسبة عيد الفطر شرط أن يكونوا قد تلقوا جرعة كاملة من اللقاح وأخرى معززة".

المصدر: آ ف ب
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