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السيسي يطَمئن المصريين بشأن السلع في رمضان
السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية
23 مارس 2022 20:49

الاتحاد - أبوظبي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، توافر مختلف السلع الغذائية بكميات كبيرة، مشيرا إلى عدم وجود مشكلة فى السلع داخل البلاد، سواء في الوقت الحالي أو خلال شهر رمضان المقبل.
 
وقال السيسي إن مصر لديها مخزون استراتيجي من مختلف السلع الغذائية بكميات تفوق احتياجات المصريين ومعدلات استهلاكهم، خاصة خلال شهر رمضان.

وأضاف السيسي، خلال حضوره احتفال تكريم المرأة المصرية، أنه أعطى توجيهات للقوات المسلحة بطرح 2 مليون كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة بنسبة 50 في المئة.

وأشار الرئيس المصري إلى أن القوات المسلحة مستعدة لمضاعفة الكميات المعروضة بكميات تصل إلى عشرين مليون كرتونة من السلع الغذائية، قائلا إن الدولة المصرية لديها استعدادات لكافة السيناريوهات .

 وأردف السيسي أن كميات الوقود باستخداماته المختلفة متوفر فى السوق رغم ارتفاع أسعاره عالميا، قائلا إن إجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تم اتخاذها اعتبارا من نهايات العام 2016 وحتي العامين الماضيين أسهمت فى تقوية القدرات الاقتصادية لمصر.

وذكر السيسي أن الإصلاح أتاح لمصر مواجهة الأزمات العالمية المتوالية، بدء بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية ، وقال "لولا الموقف والإجراءات اللى تم تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي وحققنا فيه نجاح كبير كنا سنواجه مواقف صعبة جدا".

 

 

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