طلب ترخيص لقاح كورونا لفئة عمرية جديدة

أعلنت شركة الأدوية الأميركية "موديرنا"، اليوم الأربعاء، أنها ستطلب ترخيصاً للقاحها المضاد لكوفيد للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وست سنوات بعدما أثبتت تجارب أنه آمن وأدى إلى استجابة مناعية قوية.

أدت جرعتان من 25 ميكروغراما للأطفال في هذا العمر إلى مستويات من الأجسام المضادة مماثلة للمستويات التي حققتها جرعتان من 100 ميكروغرام لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً.

على أساس هذه البيانات، أعلنت "موديرنا" أنها ستقدم طلبات ترخيص لدى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة "اف دي ايه" والوكالة الأوروبية للأدوية وهيئات ناظمة أخرى في الأسابيع المقبلة.

وقال ستيفان بانسيل المدير العام لشركة "موديرنا"، في بيان، إن النتائج "تشكل نبأ سارا لأهالي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات"، مضيفاً "لدينا الآن معطيات سريرية حول أداء لقاحنا لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر وصولا إلى الراشدين الأكبر سناً".

لكن "موديرنا" أشارت إلى فعالية متدنية نسبياً للقاح ضد الالتهابات، نظراً لأن تجاربها جرت خلال موجة متحورة أوميكرون.

بلغت فاعلية اللقاح لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين 43,7% و 37,5% لدى من تراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات.

تجري "موديرنا"، التي أوضحت أن هذه المعدلات مماثلة لتلك التي سجلت لدى الراشدين، تقييما على جرعة ثالثة لرفع هذه المستويات.

شملت التجربة 11700 طفل في الولايات المتحدة وكندا بينهم 4200 تراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات و2500 طفل تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين.

أضافت "موديرنا" أنه بعد التشاور مع إدارة الغذاء والدواء، ستطلب أيضا ترخيصا لجرعتين من 50 ميكروغراما للأطفال بين ست سنوات و11 عاما وأنها ستقوم بتحديث طلب الترخيص المقدم بشأن شريحة الأطفال الذين تراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاماً.

سبق أن أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية وهيئات ناظمة أخرى لقاح "موديرنا" لهذه الفئات.

الشهر الماضي، أرجأت إدارة الغذاء والدواء مداولاتها بشأن ترخيص لقاح "فايزر/بيونتك" لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات معتبرة أنها بحاجة لبيانات إضافية حول الجرعات الثالثة.

وقالت الشركات إنها تتوقع أن تكون البيانات جاهزة بحلول أبريل.

المصدر: آ ف ب