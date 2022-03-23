اليوم 09:51
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
مسؤول روسي كبير يحذر من اندلاع حرب نووية كارثية
دبابة في أوكرانيا
23 مارس 2022 19:57

حذر نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، من أن العالم قد يتجه نحو حرب نووية كارثية.
وعزا ميدفيديف، الذي تولى الرئاسة الروسية خلال الفترة من 2008 إلى 2012، احتمال نشوب تلك الحرب إلى ما تقوم به الولايات المتحدة ضد روسيا.
أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء وقال ميدفيديف إن الولايات المتحدة خططت لتدمير روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.
وأضاف، في بيان "هذا يعني أنه يجب إذلال روسيا وتقويضها وتحطيمها وتقسيمها وتدميرها".
تأتي هذه التصريحات في وقت تنخرط فيه موسكو في أكبر مواجهة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.
وقالت الولايات المتحدة مراراً إنها لا ترغب في انهيار روسيا وإن ازدهار روسيا واستقرارها وانفتاحها على العالم يصب في مصلحة الولايات المتحدة نفسها.
وتسببت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فرض عقوبات اقتصادية قوية على روسيا.
وقال ميدفيديف إن بلاده لن تسمح أبداً بتدمير روسيا، لكنه حذر واشنطن من أنها إذا حققت ما وصفه بأهدافها المدمرة، فقد يواجه العالم أزمة كارثية تنتهي "بانفجار نووي كبير".
وأوضح ميدفيديف أن تدمير أكبر دولة في العالم من حيث المساحة يمكن أن يؤدي إلى تنصيب قيادة غير مستقرة في موسكو "التي لديها أكبر عدد من الأسلحة النووية المصوبة تجاه أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا".
وأضاف أن انهيار روسيا سيؤدي إلى تشكيل خمس أو ست دول مسلحة نووياً عبر الأراضي الأوراسية يديرها "مهووسون ومتعصبون ومتطرفون".
وتابع قائلاً "هل هذه صورة كارثية للعالم أم توقعات مستقبلية جنونية؟ هل هي محض خيال؟ لا".

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©