مسؤول روسي كبير يحذر من اندلاع حرب نووية كارثية

حذر نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، من أن العالم قد يتجه نحو حرب نووية كارثية. وعزا ميدفيديف، الذي تولى الرئاسة الروسية خلال الفترة من 2008 إلى 2012، احتمال نشوب تلك الحرب إلى ما تقوم به الولايات المتحدة ضد روسيا. أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء وقال ميدفيديف إن الولايات المتحدة خططت لتدمير روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991. وأضاف، في بيان "هذا يعني أنه يجب إذلال روسيا وتقويضها وتحطيمها وتقسيمها وتدميرها". تأتي هذه التصريحات في وقت تنخرط فيه موسكو في أكبر مواجهة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وقالت الولايات المتحدة مراراً إنها لا ترغب في انهيار روسيا وإن ازدهار روسيا واستقرارها وانفتاحها على العالم يصب في مصلحة الولايات المتحدة نفسها. وتسببت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فرض عقوبات اقتصادية قوية على روسيا. وقال ميدفيديف إن بلاده لن تسمح أبداً بتدمير روسيا، لكنه حذر واشنطن من أنها إذا حققت ما وصفه بأهدافها المدمرة، فقد يواجه العالم أزمة كارثية تنتهي "بانفجار نووي كبير". وأوضح ميدفيديف أن تدمير أكبر دولة في العالم من حيث المساحة يمكن أن يؤدي إلى تنصيب قيادة غير مستقرة في موسكو "التي لديها أكبر عدد من الأسلحة النووية المصوبة تجاه أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا". وأضاف أن انهيار روسيا سيؤدي إلى تشكيل خمس أو ست دول مسلحة نووياً عبر الأراضي الأوراسية يديرها "مهووسون ومتعصبون ومتطرفون". وتابع قائلاً "هل هذه صورة كارثية للعالم أم توقعات مستقبلية جنونية؟ هل هي محض خيال؟ لا".