بوتين وشولتس يبحثان وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس بحثا في اتصال هاتفي تطورات محادثات السلام بين موسكو وكييف. وتابع الكرملين "حدد فلاديمير بوتين عددا من الاعتبارات في سياق المواقف الرئيسية لروسيا الاتحادية في هذه المحادثات". كان شولتس قال، في وقت سابق اليوم أمام مجلس النواب الألماني، إن العملية العسكرية "تدمّر مستقبل روسيا"، مؤكدًا أن كييف يمكن أن "تعتمد على مساعدة" ألمانيا. وحذّر المستشار الألماني من أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو فعّالة وستسبب مزيدًا من الأضرار لاقتصاد روسيا. لكنه قال "إنها مجرد البداية... فستظهر عدّة عواقب وخيمة في الأسابيع المقبلة... نحن نفرض عقوبات باستمرار". وشدّد على أن ألمانيا تدعم أوكرانيا، لكنه لفت أيضًا إلى أنه لن يؤيّد الدعوات الأوكرانية الموجّهة إلى حلف شمال الأطلسي والتي تطلب فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا أو دعوات لإرسال "قوات لحفظ السلام". وقال "رغم صعوبة الأمر، لن نستسلم لذلك"، مضيفًا أن ألمانيا لن تخاطر بوقوع صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.