اليوم 09:50
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
تونس تستقبل أول سفينة سياحية منذ 3 سنوات
أرشيفية
23 مارس 2022 18:14

استقبلت تونس اليوم الأربعاء أول سفينة سياحية تُقل مئات السياح الغربيين وذلك بعد توقف استمر ثلاث سنوات. وتتوقع تونس وصول 40 رحلة بحرية هذا العام بينما تتطلع لإنعاش قطاع السياحة الحيوي الذي تضرر بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.

والسياحة مصدر رئيس للعملة الأجنبية في تونس وتسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى ركودها خلال العامين الماضيين إلى تفاقم المشاكل المالية العامة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال وزير السياحة معز بلحسين للصحفيين "اليوم تعود الرحلات البحرية بعد غياب دام ثلاث سنوات وهي مهمة جدا لعدة قطاعات مثل النقل والصناعات التقليدية والأسواق".

ورست في ميناء حلق الوادي السفينة السياحية "سبيريت أوف دسكفوري" وعلى متنها 724 سائحا أغلبهم من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وتأمل تونس أن تستقبل ما لا يقل 4.7 مليون زائر، وهو نصف الرقم القياسي للسائحين الذين زاروها في 2019. وتأثر قطاع السياحة بشكل كبير بالجائحة وأغلقت معظم فنادق البلاد خلال العامين الماضيين.

المصدر: وكالات
السياحة
تونس
كورونا الجديد
كورونا
آخر الأخبار
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©