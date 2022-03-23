الناتو يصادق على قرار لتعزيز جناحه الشرقي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، أن الناتو سينشر أربع مجموعات قتالية جديدة في دول شرق أوروبا لتعزيز دفاعاته ضد روسيا في خاصرته الشرقية. وقال ستولتنبرج "سيقرر قادة الناتو في قمتهم غدًا (الخميس) تعزيز الموقف الدفاعي بأربع مجموعات قتالية جديدة في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، ليرتفع عدد مجموعات القتال المنتشرة إلى ثماني مجموعات من البلطيق إلى البحر الأسود". وأضاف، خلال تصريح في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الحلف، أن الناتو سيوفر مزيدًا من الدعم لأوكرانيا للتصدي لتهديد نووي وكيميائي محتمل.