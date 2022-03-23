اليوم 09:49
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا
ألمانيا تعتزم إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا
23 مارس 2022 17:46

 أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها تعد في الوقت الراهن لإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي طراز ستريلا إلى أوكرانيا.
وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في البرلمان، اليوم الأربعاء، إن هناك "المزيد من توريدات ستريلا في الطريق".
يذكر أن أوكرانيا تلقت حتى الآن 500 صاروخ دفاع جوي طراز ستريلا من ألمانيا، وكان الحديث يدور بالأساس عن توريد ما يصل إلى 2700 صاروخ أرض جو طراز ستريلا.
وقالت بيربوك: "نحن من أكبر موردي الأسلحة في هذا الموقف، وليس هذا شيئا نتباهى به بل إن هذا هو ما يجب علينا فعله من أجل مساعدة أوكرانيا".
وكانت صحيفة "بيلد" ذكرت في وقت سابق أن ألمانيا ستورد إلى أوكرانيا قريبا كل أنظمة ستريلا الـ2700 التي كانت وعدت بتقديمها في أوائل مارس الجاري لافتة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي وافق على ذلك، واستندت الصحيفة في ذلك إلى دوائر مطلعة.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©