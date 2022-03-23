ألمانيا تعتزم إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها تعد في الوقت الراهن لإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي طراز ستريلا إلى أوكرانيا.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في البرلمان، اليوم الأربعاء، إن هناك "المزيد من توريدات ستريلا في الطريق".

يذكر أن أوكرانيا تلقت حتى الآن 500 صاروخ دفاع جوي طراز ستريلا من ألمانيا، وكان الحديث يدور بالأساس عن توريد ما يصل إلى 2700 صاروخ أرض جو طراز ستريلا.

وقالت بيربوك: "نحن من أكبر موردي الأسلحة في هذا الموقف، وليس هذا شيئا نتباهى به بل إن هذا هو ما يجب علينا فعله من أجل مساعدة أوكرانيا".

وكانت صحيفة "بيلد" ذكرت في وقت سابق أن ألمانيا ستورد إلى أوكرانيا قريبا كل أنظمة ستريلا الـ2700 التي كانت وعدت بتقديمها في أوائل مارس الجاري لافتة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي وافق على ذلك، واستندت الصحيفة في ذلك إلى دوائر مطلعة.